 المتهمان ضابطان في مكتب وزير الداخلية.. لحظة إطلاق النار في شارع مزدحم ببغداد - بوابة الشروق
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المتهمان ضابطان في مكتب وزير الداخلية.. لحظة إطلاق النار في شارع مزدحم ببغداد

أحمد علاء
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 4:02 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 4:02 م

في واقعة هزت العاصمة العراقية بغداد، فتح مسلحون مجهولون النار على ثلاثة أشخاص، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخر في منطقة بغداد الجديدة.

وأظهرت مشاهد التُقطت من كاميرا مراقبة مثبتة، لحظة إطلاق النار وسط حالة من الرعب والفزع التي انتابت المواطنين الذين حاولوا الفرار سريعًا.

وشوهد الضحايا وهو غارقون في دمائهم بعد إطلاق النار عليهم.
في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني مطلع، قوله إن المتسببين هما ضابطان يعملان في مكتب وزير الداخلية العراقي، مؤكداً أنهما سلما نفسيهما إلى دائرتيهما.

وقال مصدر أمني لموقع «بغداد اليوم»، إن أحد الضابطين يحمل برتبة عقيد منسوب إلى قسم الشكاوى في مكتب وزير الداخلية، والثاني ضابط برتبة ملازم أول منسوب إلى قسم الاستجابة في مكتب الوزير، وهربا بعد الحادثة.

 

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