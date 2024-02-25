اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة الأهلي وإنبي تجنبا للصدام مع التوأم

يدرس مسئولو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ 16 بالدوري، والمقرر إقامتها يوم 15 مارس المقبل، لأجل غير مسمى، بعدما تسبب جدول مواعيد مباريات الدوري، صدام محتمل بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ورابطة الأندية المحترفة، بسبب موعد المباراة.

وأكد مصدر باتحاد الكرة، أنه لا مانع من تأجيل المباراة إذا تعارضت مع رغبة جهاز المنتخب، الذي استقر على تقديم معسكر مارس 6 أيام لينطلق يوم 13 بدلا من 18 كما كان مقررا من قبل، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، التي سيشارك فيها المنتخب رفقة كل من تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعلمت "الشروق" في وقت سابق أن إعلان موعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ 16 يوم 15 مارس، تسبب في حالة من الغضب الشديد لدى حسام حسن المدير الفني، حيث كان الاتفاق المسبق بينه وبين رابطة الأندية، تقديم معسكر المنتخب 6 أيام، على أن تكون آخر مباراة يوم 12 مارس ومن بعدها يتم إيقاف مسابقة الدوري الممتاز.