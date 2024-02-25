خالد بيبو: استبعاد ياسر إبراهيم من منتخب مصر «غير جائز»

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، مشيرا إلى أن استبعاد روي فيتوريا له من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار لا يجوز.

قال خالد بيبو عبر برنامج «الكابتن» على قناة «دي إم سي»:" ياسر إبراهيم شعر أمس بآلام في العضلة الخلفية، وخضع اليوم لآشعة، وغدا سيخضع لآشعة أخرى، وسنعلن إصابته ومدة غيابه، ياسر يمر بأفضل فتراته الفنية ومؤثر جدا في الملعب".

أضاف خالد بيبو:" هل كان يستحق المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة؟ استغربت جدا من موضوع ياسر، تختار لاعب واضح في أدائه وليس هناك شك في أدائه مطلقا، وقدم ياسر مباريات في كأس العالم للأندية قوية جدا، ولا يجوز أن يتم استبعاده بأي شكل من الأشكال".

تابع خالد بيبو:" فكرة ضم فيتوريا له بعد استبعاده وحصول الإصابات بين صفوف المنتخب، معنى هذا أن فيتوريا لم يكن يراه بالشكل الجيد، ولم يكن متابعا للمباريات".

أتم خالد بيبو:" لو تتحدث عن لاعبين ثلاثة في أي بطولة للانضمام للمنتخب المصري كان لابد أن يكون ياسر إبراهيم واحدا منهم".