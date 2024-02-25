تمكن قطاع الأمن بالاشتراك من ضبط 11 تاجر مخدرات خلال حملات في 7 محافظات.



واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (أسوان، الإسكندرية، الأقصر، البحرالأحمر، المنيا، البحيرة، الشرقية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث تم:



- ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بأسوان، وبحوزتهما (15 كيلو بانجو، 2 كيلو حشيش، كمية لمخدر الهيروين، بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طلقات نارية، 2 سيارة ربع نقل).



- وفي الإسكندرية ضبط عاطل وبحوزته (2 كيلو هيروين، 3 كيلو حشيش، بندقية خرطوش، طبنجة، طلقات مختلفة الأعيرة).



- وفي الأقصر ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (2 كيلو حشيش، كمية لمخدر الشابو، بندقية آلية، طلقات، دراجة نارية).



- وفي البحر الأحمر ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الشابو"، ميزان).



- وفي المنيا ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" وبحوزته (شابو، بندقية آلية، طلقات، ميزان حساس).



- وفي البحيرة ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" وبحوزته (1,1 كيلو حشيش، 2 بندقية خرطوش، طلقات).



- وفي الشرقية ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (3 كيلو هيدرو، كمية لمخدر "الحشيش، الهيروين، الشابو"، أقراص مخدرة، طبنجة، فرد محلى، طلقات، دراجة نارية، سلاح أبيض).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و800 ألف جنيه تقريبا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.