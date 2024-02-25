ألمانيا: عشرات آلاف الأشخاص يتظاهرون في هامبورج للتنديد بالتطرف اليميني

خرج عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الأحد، للتنديد بالتطرف اليميني.

وتجمع المتظاهرون في منطقة دامتور ظهر اليوم الأحد قبل أن يجوبوا قلب المدينة بطول بحيرة بيننلاستر؛ وكانت المظاهرة تحت شعار "نحن الجدار الناري- معا ضد التطرف اليميني".

وقدر منظمو المظاهرة بقيادة حركة أيام جمع من أجل المستقبل، عدد المشاركين بما يتجاوز 50 ألف شخص بعد مضي ساعتين على بداية المظاهرة، بينما ذكرت الشرطة أنها لن تعلن عن تقديراتها بخصوص عدد المشاركين إلا بعد انتهاء المظاهرة.

وكان ظهور فرقة دايشكيند يمثل ذروة موسيقية للاحتجاج حيث أدت الفرقة المنحدرة من هامبورج أغنيتها الختامية "لا نريد نازيين ولا حزب البديل".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة تعد ثالث أكبر مظاهرة مناوئة لليمين المتطرف تشهدها مدينة هامبورج منذ يناير الماضي.

واندلعت الاحتجاجات المنددة باليمين المتطرف في المدن الألمانية الكبيرة والصغيرة بعد نشر تقرير في 10 من يناير الماضي لمجموعة "كوريكتيف" الصحفية الاستقصائية. وكشف التقرير عن تفاصيل اجتماع عُقِد في مدينة بوتسدام في نوفمبر الماضي بين أفراد من اليمين المتطرف وبين بعض الساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب المسيحي الديمقراطي وجمعية "فيرته أونيون/ اتحاد القيم /" القريبة من الحزب المسيحي والتي تعد من غلاة المحافظين حيث تمت مناقشة خطط لطرد ملايين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة.