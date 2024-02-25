انفجارات عنيفة في صنعاء جراء قصف للتحالف الأمريكي البريطاني على مواقع الحوثيين

هز دوي انفجارات عنيفة، مساء السبت، العاصمة صنعاء، إثر غارات شنتها مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، من بينها جبل النهدين المطل على دار الرئاسة، وجبل عطان، ومعسكر الصيانة".

وأضاف السكان، أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة، فيما حلقت مقاتلات التحالف بشكل مكثف في أجواء صنعاء.

ولم يعلن الحوثيون عن وقوع أي خسائر مادية وبشرية حتى الآن.

وتأتي هذه الغارات بعد هجمات عدة نفذها الحوثيون خلال الأيام الماضية، ضد سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن قالوا إنها"مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا".

وفي وقت سابق اليوم، صرح ضيف الله الشامي، الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال للحوثيين (غير معترف بها) أنه "إذا لم يتوقف العدوان على غزة، ستكون هناك خطوات تصعيدية ومفاجآت جديدة".

ومنذ 12 يناير الماضي، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع الحوثيين "لمكافحة" هجمات تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.