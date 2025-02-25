رفض "التحالف الديمقراطي"، وهو ثاني أكبر حزب في جنوب أفريقيا وعضو في الائتلاف الحاكم، فرض أي ضرائب جديدة في البلاد.

ودعا إلى خفض الإنفاق وإلى القيام بإصلاحات، لتسريع النمو الاقتصادي من أجل المساعدة في استقرار الميزانية الوطنية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مارك بيرك المتحدث المالي باسم "التحالف الديمقراطي"، للصحفيين في كيب تاون، اليوم الثلاثاء: "إننا بحاجة إلى مراجعة مناسبة للإنفاق الحكومي، وللمجالات التي يمكن أن يتم تحقيق الكفاءة فيها".

وأضاف: "وإلا فإننا سنرتكب نفس الأخطاء مجددا، وسنرفع الضرائب ونزيد الدين المحلي بنفس النتيجة".