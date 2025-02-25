مرصد حقوقي يندد بسيطرة قوات الاحتلال على 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأوامر قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على ثلاثة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية ومنع عودة سكانها.

وأشار المرصد، في بيان، إلى أن الخطوة تعكس تصعيدا خطيرا لجريمتي الفصل العنصري والتهجير القسري اللتين يمارسهما الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى الإعلان العلني لوزير الدفاع الإسرائيلي عن طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية.

وشدد على أن «هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان؛ إذ ينفذ جيش الاحتلال عملياته العسكرية في هذه المناطق بأساليب تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي».

ونوه أن «جيش الاحتلال يعمل على تدمير منهجي لتلك المناطق دون وجود ضرورة عسكرية، إذ شقت الجرافات العسكرية طرقا جديدة على أنقاض المنازل المدمرة، وتلقيه توجيهات بإقامة مواقع عسكرية هناك في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي لتلك المناطق».

وحذر من أن استمرار غياب المساءلة والمحاسبة يعني تزايد احتمالية ارتكاب المزيد من الجرائم دون أي ردع أو تداعيات قانونية؛ مما يشكل خطرا حقيقيا ليس فقط على حقوق الشعب الفلسطيني، بل على استقرار المنظومة الدولية بأسرها.