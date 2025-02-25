 الكرملين يجدد معارضته لنشر قوات حفظ سلام أوروبية لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين يجدد معارضته لنشر قوات حفظ سلام أوروبية لأوكرانيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 3:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 3:39 م

جددت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، معارضتها لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا لتأمين وقف إطلاق النار المحتمل، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا ستقبل مثل هذه الخطوة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى وجود موقف رسمي بشأن هذا الأمر عبر عنه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيسكوف قوله "ليس لدي ما أضيفه إلى ذلك".

وتم توجيه سؤال لترامب، خلال حديثه على هامش زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، "هل ستقنع فلاديمير بوتين بقبول قوات أوروبية كقوات لحفظ السلام؟"

وأجاب الرئيس الأمريكي: "نعم، بوتين سيقبل بذلك".

ووصف وزير الخارجية الروسي لافروف انتشار قوات حفظ سلام من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا بأنه أمر غير مقبول، في حين وصف نائبه ألكسندر جروشكو مثل هذا الانتشار بأنه تصعيد في الحرب التي شنتها موسكو قبل ثلاث سنوات.

يشار إلى أن معظم الدول الأوروبية أعضاء في حلف الناتو. وتشمل الاستثناءات البارزة النمسا وسويسرا وأيرلندا.

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