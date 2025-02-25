ترامب يدعو لإحياء الخطط المتعلقة بخط أنابيب كيستون

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء الخطط المتعلقة بخط أنابيب كيستون اكس ال، الذي سيحمل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة.

وحث ترامب عبر منصته " تروث سوشيال" الشركة التي تقوم ببناء خط الانابيب على العودة إلى أمريكا.

وقال " إدارة ترامب مختلفة للغاية- موافقات سهلة، البدء تقريبا على الفور".

وأضاف" إذا لم تكن هذه الشركة، ربما شركة خطوط أنابيب أخرى. نحن نريد بناء خط أنابيب كيستون اكس ال".

ويذكر أن خط الأنابيب، الذي تم اقتراحه أول مرة عام 2008، أثار الجدل منذ البداية. ومن شأن خط الانابيب حمل النفط الخام من الرمال النفطية في البيرتا بكندا إلى نبراسكا في الغرب الأوسط الأمريكي، حيث سيتصل بالخطوط الحالية التي تتصل بخليج المكسيك و نهر المسيسيبي.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد رفض المشروع عام 2015 بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة قبل أن يعيده ترامب خلال فترة رئاسته الأولى.