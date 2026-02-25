جهاز حدائق أكتوبر يرفع الحواجز الخرسانية بطريق النايل سات تمهيدا لتطويره

بدأ جهاز مدينة حدائق أكتوبر رفع الحواجز الخرسانية التأمينية بطريق "النايل سات" الرئيسي، تمهيداً لبدء أعمال تطوير وتوسعة الطريق خلال فترة وجيزة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات).

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجهاز الشاملة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية وشبكة الطرق، بهدف دعم السيولة المرورية وتيسير حركة تنقل المواطنين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والانسيابية، وفق بيان للجهاز اليوم.

وأكد الجهاز أن رفع الحواجز يعكس "ما تنعم به الدولة المصرية من استقرار أمني غير مسبوق"، في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن مصر "ستظل دائماً بلد الأمن والأمان، وقادرة على استكمال مسيرة التنمية والبناء في مختلف القطاعات".

وأشار جهاز المدينة إلى توقع بدء أعمال التطوير والتوسعة المزمع تنفيذها بالطريق خلال فترة وجيزة، كما أهاب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.