طرح الفنانان مي كساب وأوكا، أغنية جديدة، بعنوان "هى ماما فين"، بمشاركة ابنتهما فريدة، على طريقة الرسوم المتحركة، عبر موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، وتسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب.

وطرحت كساب، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أنا" على طريقة lyrics video عبر موقع "يوتيوب"، وهي كلمات علي ومزاج، ومن ألحان وتوزيع أوكا.

كما طرحت في يونيو الماضي ألبومها "أنا لسه هنا"، والتى تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، محمد يحيى، محمدى، رامى جمال، مدين، وتوزيع أوكا.

يشار إلى أن الفنانين تزوجا في 2015، ولديهما 3 أطفال هم فريدة وداليدا ونوح.