أداء صلاة الجنازة على جثمان وزير الدفاع السوداني في جوبا



أدى جموع المسلمين في جوبا صلاة الجنازة على جثمان وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذي توفي صباح اليوم في جنوب السودان، إثر ذبحة صدرية.

وذكرت ذكرت وكالة السودان الأنباء "سونا"، أن جمعة سعيد المستشار السابق للشئون الدينية في جنوب السودان، أم المصلين، مُعددا مآثر الراحل وجهده في مفاوضات السلام، إذ كان اخر نشاط عام له في جوبا رئاسة وفد السودان في جلسة الترتيبات الأمنية.

وشهد الصلاة ممثلو الحركات المسلحة وفرق التفاوض والبعثات الدبلوماسية في جوبا، وتوت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، وبابا ميدان وزير الدولة للاعلام، ممثلان لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

ونقل الجثمان بعد الصلاة مرة أخرى إلى المستشفى العسكري، لحين اكتمال ترتيبات نقله إلى الخرطوم خلال الساعات القادمة، وعقب الصلاة اقامت سفارة السودان في جوبا عزاء بمقرها.

وقد نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلس، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذي توفي في مدينة جوبا صباح اليوم الأربعاء.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن "وزير الدفاع، لقى ربه وهو ينافح عن سلام الوطن و استقراره في مفاوضات السلام بجوبا".