باسل الخياط: تعاوني مع يسرا فى حرب أهلية نقله فنية فى تاريخي

يكثف الفنان باسل الخياط ساعات التصوير للانتهاء من دوره فى مسلسل "حرب أهلية ".

وقال باسل الخياط، في تصريح اليوم الخميس، إنه لأول مرة يقدم هذه النوعية من الدراما فى مصر، مضيفا أن تعاونه مع الفنانة يسرا يعتبر نقله في تاريخه الفني .

ويجسد باسل خياط في أحداث المسلسل دور"يوسف" دكتور نفسي يتعرف على يسرا وتنشأ بينهما العديد من المواقف في إطار تشويقى

ومسلسل "حرب أهلية"، بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي وآخرين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعود باسل خياط إلى الدراما المصرية بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله في مصر، مسلسل "الرحلة" إخراج حسام على وشارك في بطولته حنان مطاوع وريهام عبد الغفور ومى سليم ووليد فواز وثراء جبيل وايهاب فهمى وإسلام جمال ومحمود حجازى ونور محمود.