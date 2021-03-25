أبدى السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر سعادته بإطلاق مصر مشروع تطوير قرى الريف موضحا أن الاتحاد يدعم العديد من المشروعات التنموية في المناطق الريفية بمصر خاصة أن تطوير القرى هام جدا والتطور الأوروبي جزء كبير منه جاء من تطوير القرى.



وأضاف برجر في لقاء خاص لبرنامج آخر الأسبوع على قناة صدى البلد، أنه زار محافظة المنيا مؤخرا لنظر ملف تطوير القرى الصغيرة، ويحاول زيارة كافة المحافظات المصرية؛ للتعرف على مختلف المجالات عن قرب، وتفقد المشروعات التي يدعمها الاتحاد.



ولفت إلى وجود تعاون لتقديم تسهيلات خاصة في الرعاية الصحيةة ونوادي لكرة القدم لتوفير حياة أفضل.



واستطرد: "هناك دعم من الاتحاد الأوروبي للمشروعات الصغيرة وهذا جانب هام لتطوير الريف وهناك محاولات لتطوير قطاع الري وهناك شراكة هامة مع مصر في هذا الصدد".



وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: أحاول زيارة كافة المحافظات المصرية لتفقد المشروعات المدعومة من الاتحاد الأوروبي.



