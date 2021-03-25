المكتب الوطني لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي يناقش مشروعات النقل

عقد السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم، بمقر وزارة الخارجية، اجتماعاً لمناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المشروعات الكبرى.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاتفاق بين الجانبين بأن تتقدم مصر بعدد من المشروعات الكبرى للتعاون مع الاتحاد خلال الفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٧، في إطار اتفاقية المشاركة، والخطة الاقتصادية والاستثمارية الأوروبية الجديدة لدول الجوار الجنوبي.

وخُصص الاجتماع لمناقشة المشروعات الكبرى لوزارة النقل، والتي تتضمن 4 مشروعات للنقل الحضري، حيث استعرض ممثل وزارة النقل التفاصيل الأساسية للمشروعات، موضحاً ما تمثله من إضافة هامة لجهود الحكومة المصرية لتحديث وتطوير قطاع النقل، ومبرزاً المعدلات السريعة لتنفيذ المشروعات، والتي تنتقل بقطاع النقل إلى مستوى تكنولوجي غير مسبوق.

من جانبه، أعرب ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي عن الترحيب والاهتمام بالتعاون مع مصر في مشروعات النقل المقترحة، خاصةً وأن النقل الحضري يمثل أحد مجالات أولويات تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي.

هذا، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التفاصيل الخاصة بالمشروعات، لا سيما الآليات التمويلية والإطار الزمني للتنفيذ، كما أكد الجانبان على مواصلة تبادل المعلومات بشأن ما يُستجد من تطورات بشأن هذه المشروعات.