الرئيس السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، شدد على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كل المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي، ثبات الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقال الرئيس، إن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية؛ بهدف تحقيق أولوليات الأمن والاستقرار.