البر الرئيسي الصيني يسجل 1301 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 1301 إصابة جديدة، محلية العدوى، بكوفيد-19، مقابل 2010 حالات، أمس الأول الأربعاء.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1110 حالات في جيلين، و27 في شنغهاي، و25 في تيانجين، و24 في خبي، و23 في كل من هيلونججيانج وجيانجشي، و17 في فوجيان.

وجاءت بقية حالات الإصابة في 11 منطقة أخرى على مستوى المقاطعات، بما في ذلك شاندونج وخنان.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل إجمالي 65 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19، يوم الخميس.

وتم تسجيل إجمالي 3622 حالة إصابة جديدة بدون أعراض أمس، بينها 3489 حالة محلية العدوى، وفقاً للجنة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 140651 حالة، حتى أمس الخميس، بما يشمل الإصابات المحلية والوافدة.

ولا يزال هناك 26892 مريضاً يخضعون للعلاج الطبي من كوفيد-19 حتى أمس الخميس، بينهم 50 مريضاً في حالة خطيرة، بينما توفي إجمالي 4638 شخصاً بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني منذ تفشي المرض.