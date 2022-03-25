أوكرانيا تدمر ثاني سفينة روسية في بيرديانسك خلال ساعات

قال مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية دمرت سفينة حربية روسية في بيرديانسك، هي الثانية خلال ساعات.



وأمس الخميس، أعلنت البحرية الأوكرانية تدمير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك، الذي تسيطر عليه روسيا جنوب شرق أوكرانيا.



ويقع ميناء بيرديانسك على بحر آزوف ويبعد حوالي 70 كيلومترًا جنوب غرب ماريوبول، المدينة لديها قاعدة بحرية صغيرة.



وكانت القوات العسكرية الروسية قد دخلت لأول مرة مباني حكومية في بيرديانسك في 27 فبراير الماضي.



وفي سياق متصل، قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة على بحر آزوف جنوب البلاد.



ويقع ميناء بيرديانسك على بحر آزوف ويبعد حوالي 70 كيلومترًا جنوب غرب ماريوبول، المدينة لديها قاعدة بحرية صغيرة.



وكانت القوات العسكرية الروسية قد دخلت لأول مرة مباني حكومية في بيرديانسك في 27 فبراير الماضي.