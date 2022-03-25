بايدن: وضعنا خططا لتخفيض الطلب الأوروبي على الغاز الروسي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معتاد على استخدام وتعزيز قدراته العسكرية.

وأضاف بايدن، في كلمة له، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تستورد الغاز من روسيا، وترحب بتصريحات الاتحاد الأوروبي في السعي إلى التخفيف من تبعات هذا القرار، متابعًا: «نحن لا نريد أن نمول الجهود العسكرية لبوتين في أوكرانيا».

وذكر أنه تم الاتفاق اليوم على خطط لتحقيق هذا الهدف، للتسريع من تقليل القدرة في الاعتماد على وسائل الطاقة الأحفورية، مضيفًا: «نريد أيضا تخفيض من الطلب الأوروبي للغاز الروسي».

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تعزيز القدرة الخاصة بتخزين الغاز، مع ضمان فاعلية استخدامه، معقبًا: «‏نسعى لتقليص احتياجات أوروبا من الغاز الروسي عبر تمكينها من الحصول على 15 مليون متر مكعب إضافية من الغاز».