بايدن يلتقي نظيره البولندي في مدينة جيشوف قرب الحدود الأوكرانية

أفادت فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقي نظيره البولندي، في مدينة جيشوف البولندية قرب الحدود الأوكرانية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، إلى مدينة جيشوف البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وكانت أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مستشار الرئيس البولندي، بأن الطائرة التي أقلت الرئيس أندريه دودا، للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، عادت أدراجها وهبطت اضطراريا في وارسو، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة رزيشو البولندية قرب الحدود الأوكرانية، وذلك في زيارة رسمية.

ويواصل الجيش الروسي لليوم الـ30 استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.