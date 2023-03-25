تقرير لـ بلومبرج: أمريكا تسعى جاهدة لتعزيز نفوذها بإفريقيا في مواجهة المنافسة الصينية والروسية

فقدت الولايات المتحدة نفوذها في أفريقيا، لصالح منافسيها الرئيسيين، روسيا والصين، فيما بدأ يبدو وكأنه حرب باردة جديدة؛ لذلك تكثف إدارة الرئيس جو بايدن حملة تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في القارة، حسبما ذكرت اكايلا جاردنرـ مراسلة وكالة بلومبرج للأنباء لدى البيت الأبيض.

وفي إطار هذه الحملة، سوف تصبح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا رايس، أحدث أكبر مسئول يزور أفريقيا، حيث من المقرر أن تشمل جولتها غانا، وتنزانيا وزامبيا.

وتأتي الجولة في أعقاب زيارة كل من وزير الخزانة جانيت يلين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، للمنطقة مؤخرا.

وكان الرئيس بايدن تعهد خلال قمة عقدت في ديسمبر الماضي مع قادة أفريقيا، بتقديم حزمة مساعدات للقارة بقيمة 55 مليار دولار.

وتقول جاردنر، في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إن السعي للتواصل مع دول القارة الغنية بالمعادن يأتي في الوقت الذي أدت فيه الحرب الروسية الأوكرانية – والمواجهة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين- إلى زعزعة الدبلوماسية العالمية. ويسعى الطرفان إلى كسب ود الدول غير المنحازة في مناطق مثل أفريقيا.

وأثار المسئولون الأمريكيون، قضية الحرب الأوكرانية مع القادة الأفارقة وشجعوهم على دعم كييف، على الرغم من أن الكثير من الحكومات الأفريقية فضلت البقاء على الحياد، ويرتبط بعضها بعلاقات طويلة الأمد مع روسيا، تشمل مشتروات أسلحة.

ومن المرجح أن ما يمثل قلقا أكبر لهاريس وزملائها في الإدارة الأمريكية هو التنافس الاقتصادي مع الصين، التي تعد حتى الآن أكبر شريك تجاري لأفريقيا، فمن المتوقع أن يزيد حجم التجارة بين الجانبين عن 260 مليار دولار هذا العام.

ويتضمن التنافس بين الولايات المتحدة والصين، سباقا للحصول على المعادن المهمة للغاية بالنسبة للطاقة الخضراء- حيث تمتلك أفريقيا بعض من أكبر الإمدادات في العالم- وكذلك خلافا حول تخفيف عبء الديون، حيث تزداد الأعباء بالنسبة للدول الفقيرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وقد ساعد الإقراض الصيني لأفريقيا الدول على تطوير وبناء البنية التحتية.

ويلفت كبار المسئولين الأمريكيين الانتباه إلى الأسعار المرتفعة بالنسبة للمقترضين والصعوبة التي يواجهونها في السداد للصين.

وتشير جاردنر، إلى قول كاميرون هودسون أحد كبار الباحثين في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن المسئولين الأمريكيين "لن يقولوا إنهم في تنافس مع الصين أو روسيا في أفريقيا"، مضيفا، رغم ذلك، أن "من الواضح أنهم يستغلون هذه الزيارات لإظهار الفارق الواضح بين أسلوب واشنطن" وأساليب منافسيها.

ومن الأمثلة على ذلك تركيز الولايات المتحدة على تعزيز الديمقراطية- وقد وعدت مؤخرا بتقديم 165 مليون دولار لدعم الانتخابات الحرة في أفريقيا- مصحوبة بتحذيرات إزاء الدور المزعزع للاستقرار الذي تقوم بها مجموعة فاجنر، النشطة في دول مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وهناك أيضا دبلوماسية الديون، إذ تشمل جولة هاريس غانا وزامبيا، اللتين تعثرتا في سداد الديون منذ انتشار جائحة كورونا، وتسعى الدولتان إلى إعادة هيكلة الديون.

وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدار شهور عن شعورهم بالإحباط إزاء موقف بكين بشأن اتفاقيات تخفيف عبء الديون بالنسبة لبعض أفقر الدول في العالم.

وقد أوقفت الصين، أكبر دائن للدول النامية في أنحاء العالم، العملية في العديد من الدول، خشية أن تُرسخ سابقة بإجراء تخفيضات مباشرة على قروضها.

ويدرك القادة الأفارقة تراجع الاقتراض من الصين ويقبلون ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة، حسبما قال مسئول في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الإفصاح عن هويته، بسبب حديثه عن دبلوماسية سرية.

وقال المسئول إن الولايات المتحدة والصين ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين تسعيان لبناء نفوذ في أفريقيا- مشيرا إلى دول أخرى تريد تكثيف تواجدها هناك، مثل الهند، وتركيا.

وأوضحت جاردنر، أن الولايات المتحدة تدعم المزيد من الإقراض الغربي لأفريقيا. وشمل الالتزام بتقديم 55 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، الذي أعلن عنه بايدن في القمة الأمريكية- الأفريقية، والتي كانت الأولى منذ عام 2014، مبلغ 21 مليار دولار كقروض للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل عن طريق صندوق النقد الدولي.

كما أوضحت الإدارة الأمريكية، أهمية زيادة مشاركة القطاع التجاري أيضا.

وفي القمة التي عقدت في واشنطن قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، إنها تتوق إلى أن ترى مشاركة القطاع الخاص باستثمارات في أفريقيا.

وذكرت جاردنر، أن الولايات المتحدة تسعى بقوة للتحول إلى الطاقة النظيفة، ولدى الدول الإفريقية بعض المعادن الحيوية بالنسبة للتكنولوجيات الناشئة، مثل الليثيوم والكوبالت، والتي تستخدم لإنتاح البطاريات للسيارات الكهربائية.

وألمح المسئولون إلى أن مجموعة فاجنر قد تقوم بدور في نقل تلك السلع الرئيسية إلى روسيا.

وتعتبر الصين متقدمة للغاية عن باقي دول العالم في تأمين سلسلة إمداد متكاملة لإنتاج السيارات الكهربائية، ولكنها ما زالت تحتاج إلى معادن مثل النحاس والكوبالت، وهي متوفرة بكميات ضئيلة للغاية في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، بينما لدى أفريقيا كميات كبيرة جدا منها.

واختتمت جاردنر تقريرها بالقول إن المساعدات الإنسانية لأفريقيا زادت أيضا منذ تولى بايدن الرئاسة، خاصة بالنسبة للدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الذي ازداد سوءا بعد الارتفاع الشديد لأسعار القمح وغيره من الصادرات التي ترد من أوكرانيا وروسيا.

ويكمن وراء هذه المبادرات شعور بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالعلاقات الأفريقية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.