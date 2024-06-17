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الشامي يقود هجوم المصري أمام الزمالك

بورسعيد - إيهاب أبوالمعاطي
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 6:25 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 6:31 م

أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري.

المباراة تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

وفيما يلي تشكيل المصري..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع:  كريم العراقي – باهي المحمدي – محمد دبس – حسين السيد

الوسط: معتز الزدام – سمير فكري – دغموم

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – أمادو باه – محمد الشامي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت – عمرو موسى – عمرو سعداوي – أحمد عيد – إيزي إيميكا – يوسف الجوهري – صلاح محسن – محمود حمادة – حسين فيصل.


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