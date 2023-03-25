أمين الفتوى بدار الإفتاء: الإيثار سلوك راق ونابع من عمق التدين وأوصانا به الرسول

أكد خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، فضل الإيثار على النفس وخاصة فى شهر رمضان المُبارك، مشيرا إلى أن الإيثار في الإسلام هو تفضيل الغير على النفس وفضله عظيم لقوله تعالى "وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ".

وأشار عمران، في الحلقة السادسة من برنامج "مع الصائمين" الذي تعرضه وكالة أنباء الشرق الأوسط عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على موقع الفيديوهات (يوتيوب) - إلى أن إطعام الطعام سلوك من الإيثار كأن يطعم المسلم جاره.

وأوضح أن هذه الصفة كانت عادة مصرية راقية، فالجيران كانوا يعطون لبعضهم الطعام دوما في رمضان، مؤكدا أن الإيثار سلوك راق ونابع من عمق التدين فأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أصل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى أبا ذر وقال له "إذا طبخت لحما فأكثر مرقه واجعل لجيرانك منها نصيبا".