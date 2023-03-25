 موراتا يقود هجوم إسبانيا لمواجهة النرويج في تصفيات يورو 2024 - بوابة الشروق
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موراتا يقود هجوم إسبانيا لمواجهة النرويج في تصفيات يورو 2024

محمد عاطف
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 8:55 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 8:55 م

أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة النرويج مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ويستضيف منتخب إسبانيا نظيره النرويجي على ملعب لوس روزاليدا، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات يورو 2024.

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني في مواجهة اليوم كما يلي:

كيبا في حراسة المرمى

الدفاع: كارفخال، ناتشو، لابورت، أليكس بالدي

خط الوسط: رودريجو، ميكل ميرينو، ياجو أسباس 

الهجوم: جافي، داني ألمو، ألفارو موراتا.


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