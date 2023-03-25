 بين العبادة واللهو.. كيف تقضي حنان مطاوع وقتها في رمضان؟ - بوابة الشروق
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بين العبادة واللهو.. كيف تقضي حنان مطاوع وقتها في رمضان؟

حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 4:09 ص | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 4:09 ص

تحدّثت الفنانة حنان مطاوع، عن طقوسها في شهر رمضان الكريم، الذي تشارك في موسمه الدرامي بأكثر من عمل.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، إنها تقضي وقتها في رمضان بين إقامة الصلاة وقراءة القرآن والجلوس مع الأسرة، كما تحرص أيضا على اللعب مع ابنتها.

وتحدّثت عن مسلسل وعود سخية الذي تشارك فيه خلال الموسم الدرامي الحالي، قائلة إن به مجموعة من التغيرات والأحداث المختلفة طوال المسلسل.

وأضافت أنها كانت تجهز لأكثر من مسلسل لرمضان 2023، لكن هذه الأعمال لم تكتمل، حتى قبلت العمل بمسلسل وعود سخية.

وأشارت إلى أنه لا توجد شخصية بسيطة في التمثيل، حيث كل دور له صعوبات..

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