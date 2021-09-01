يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس باردا ليـلا على أغلب الأنحاء.

وتظهر شبورة مائية في الصباح البـاكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، ووجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 14

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 22 13

نخل 20 07

كاترين 15 04

الطور 24 17

طابا 20 14

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 19 14

السلوم 19 12

سيوة 23 12

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 15

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 17

حلايب 26 16

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 27 17

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 24 12

سوهاج 25 13

قنا 26 15

الأقصر 27 15

أسوان 27 16

الوادى الجديد 27 12

أبوسمبل 27 14