استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على خان يونس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بقصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب وسام محمد سلامة بنيران طائرة مسيرة للاحتلال في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وأضافت أن شهيدين وصلا مجمع ناصر الطبي إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصناعة غرب خان يونس، هما: سلام خالد أحمد مرجان، وخالد أحمد محمد مرجان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية، بأن 31 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في رفح وغزة وخان يونس وجباليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 شخصًا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.