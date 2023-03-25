نيللي كريم تقبل الزواج من أحمد عيد في الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "عملة نادرة"، بمفاجئة "نادرة" نيللي كريم للجميع وإخبارهم بنقل "بلال" علي الطيب، ملكية الأرض باسمها قبل قتله؛ لذا أصيب الجميع بحالة من الدهشة.

وتواصل "نادرة" حديثها معهم بثبات وثقة، ويخبرها "عبدالجبار" أن الحريم لا تورث، ويثور عليها "مسعود" و"علاء" والأم "سكينة"، وترد عليهم بقوة وثبات: "الجميع يكرهني ولن أتنازل عنها أبدا عن ورثها وورث ولدها".

وتثير "سكينة" حالة من التوتر وتنفعل من تصرف "نادرة" وتلاحق "عبد الجبار" وتثير غضبه بما فعلته نادرة أمامه وعدم احترامه، ويضع "عبد الجبار" خطة من أجل السيطرة على "نادرة" حفاظا على الأرض، ويقرر زواج "نادرة" من ابنة "علاء" دون الرجوة لها.

ويرفض "علاء"، قرار والدة ويخبره بعدم رغبته بالزواج من "نادرة"، يخبره بإخلاص حقيقي عن مدى حبة لزوجته إسراء، ينظر له "عبد الجبار" مندهشا ويخبره أن الزواج شيء والحب شيء آخر، يصر علاء على رفضه ويخبره عبد الجبار عقابًا له أن نصيبه في العوايد والأرض سيصل للنصف.

ويخبر علاء أنس بتصرف والده ولكنها لا تتفاجئ وتطلب منه التمسك بحبه "لإسراء" مريم الخشت التي تشكره على تصرفه الذي أكد لها مدى حبة واحترامه لها وتخبره بحبها وتمسكها به.

وتزور "نادرة" "دميانة" جومانا مراد من أجل حياكة ملابس جديدة تناسبها بعد ولادة يوسف، وتخبرها دميانة عن غياب زوجها الذي طال.

ويطلب عبد الجبار من الباشا، أن يسامحه جراء ما حدث من حسن أبو عصايا، يبادر "مسعود" أحمد عيد برغبته في الزواج من "نادرة"، ويخبره عبد الجبار أن هذه الرغبة سببها الـ50 فدانا وليس حبه "نادرة".

ويذهب عبد الجبار للاطمئنان علي يوسف، ويخبر نادرة برغبة مسعود في الزواج منها وتخبره بعدم رغبتها في الزواج مرة أخرى، ويؤكد لها عبد الجبار أن مسعود مناسب لها وأن هذا الزواج يعد مصلحة كبيرة لها من وجهه نظرة.

وتشكر إسراء نادرة على تصرفها تجاه زواجها من علاء، وتؤكد لها على حبها لها وتخبرها نادرة بحب علاء لها، وتتمني لهم حياه طيبة، تنزعج سميرة ريم رؤوف من إسراء و تقربها من نادرة.

ويحاول مسعود، التودد لنادرة مستخدما الهدايا والألعاب ليوسف الرضيع، تخبر الخادمة سميرة بوجود مسعود مع نادرة، لتغضب سميرة وتعنف مسعود على فعلته.

وتخبر نادرة عبد الجبار موافقتها على الزواج من مسعود، تصرخ سميرة في مسعود وتعاتبه بقوة على ما يحدث.

وتخبر نادرة خوفها من رد فعل سميرة تجاه زواجهم، وتسمعهم سميرة وهي تبكي بحرقة، تعاتب أنس سميرة على قرارها بالزواج من مسعود وتخبرها نادرة بتفسير الأمر لاحقًا.

ويخبر مسعود سميرة بالموافقة على زواجه من نادرة رغما عنها، تفكر سميرة بدهاء في خطة لتخلص من نادرة ووضع السم لها على الكحك، وترسله مع ابنتها الصغيرة منى.

ويجتمع عبد الجبار مع أفراد عائلته ويقرأون الفاتحة على روح بلال، يخبر عبد الجبار الجميع بزواج نادرة من مسعود، وملامح القهر، والغضب تبدو على سميرة، وتنزل نادرة وبيدها طبق الكحك المسموم، وتقدم منه لمنى الصغيرة أمام والدتها سميرة وباقي العائلة.