تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لاعبي المنتخب بعد الفوز على مالاوي

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قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لفوزه علي منتخب مالاوي بهدفين نظيفين، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وأشاد صبحي بالمستوي المتميز الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب، منتمياً التوفيق للمنتخب والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا فيما هو قادم.

وتوجه روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بالشكر والتقدير والامتنان لـ أشرف صبحي علي دعمه الدائم للمنتخب الأول وكافة المنتخبات الوطنية.

أحرز هدفي المنتخب المصري، نجم مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح، وعمرو مرموش لاعب نادي فولسبورج الألماني، ويصبح بذلك المنتخب في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا المتصدر.