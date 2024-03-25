حماس تبلغ الوسطاء بتمسكها بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس

قالت حركة المقاومة حماس، إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأنَّ ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيٍّ من المطالب الأساسية لشعب فلسطين ومقاومته، والتي تتمثل في: وقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.

وجددت في بيان لها، مساء الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرّفة، يتحمَّلون كامل المسئولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن.

وفي وقت سابق، قالت حماس إن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر ترتكز على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار.

وأكدت أن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، وأنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.

وتحدثت مصادر للجزيرة عن أهم بنود مقترح حماس، حيث يتضمن وفقا لتلك المصادر:

• وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما.

• اشترطت حماس انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين للسماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ومرور المساعدات.

• عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا تحددهم، على أن يكون 30 منهم من أصحاب المؤبدات.

• اشترطت حماس مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.

• البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة للصفقة.