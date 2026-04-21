تحطمت طائرة صغيرة في موقف سيارات بجنوب كاليفورنيا يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة قائدها، وفقًا للسلطات الأمريكية.

وتلقّت إدارة إطفاء لوس أنجلوس بلاغا عن الحادث من شركة "أورايلي لقطع غيار السيارات"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضافت الإدارة أنه تم انتشال الطيار، البالغ من العمر 70 عامًا، من بين حطام الطائرة ونُقل إلى مستشفى قريب في حالة حرجة، وأكد المسؤولون أنه كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى.

وتُظهر صور بثتها وسائل الإعلام المحلية على وسائل التواصل الإجتماعي، الطائرة مقلوبة في موقف السيارات، على بُعد أمتار قليلة من السيارات المتوقفة، وقد تحطمت مقدمتها بالكامل.

وأشار المسئولون أيضًا إلى أن الطائرة اصطدمت ببعض خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي في المنطقة.