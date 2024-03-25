تقرير: 100 شخص تقريبا يتلقون العلاج في المستشفى بعد هجوم موسكو

قال رئيس الإدارة الصحية في منطقة موسكو، اليوم الاثنين، إنه بعد ثلاثة أيام من وقوع الهجوم في قاعة حفلات بالعاصمة الروسية، لا يزال 97 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقالت ليودميلا بولاتايفا رئيسة الإدارة الصحية في منطقة موسكو إن المرضى يتلقون العلاج في مستشفيات بالعاصمة ومنطقة موسكو.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن المصابين يعانون من إصابات متفاوتة الشدة.

وبحسب أحدث إحصاءات السلطات الروسية، لقى 137 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 180 آخرين في الهجوم الذي وقع مساء الجمعة الماضية. ولم يتم استبعاد العثور على مزيد من الجثث أسفل أنقاض القاعة التي احترقت بعد اندلاع النيران.

وأطلق أربعة مسلحين مجهولين النار عشوائيا على رواد حفل موسيقي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في شمال غربي موسكو قبيل بدء الحفل.

ومساء أمس الأحد، مثل أربعة مشتبه به أمام محكمة في موسكو وتم احتجازهم. وظهر على وجوه الرجال الأربعة جروح وأثار تعذيب.

وبشكل إجمالي، تم اعتقال 11 شخصا يشتبه بتورطهم في الهجوم.

وذكرت تقارير إعلامية بأن العديد من المواطنين لا يزالون يضعون الزهور اليوم الاثنين عند نصب تذكاري عند سياج "كروكوس سيتي هول".

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عن مسؤوليته عن الهجوم .

وتعتبر الأجهزة الأمنية الغربية وخبراء أن إعلان المسؤولية موثوق به ويشتبهون في أن تنظيم "داعش- خراسان" هو المسؤول عن الهجوم.

في غضون ذلك، يعتزم الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الاثنين مناقشة اتخاذ إجراءات إضافية مع المسؤولين الأمنيين في أعقاب الهجوم الإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية للانباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف إن اللقاء سوف يتناول مسألة كيفية دعم الضحايا وأسرهم.

ورفض المتحدث باسم الكرملين التعليق على تقارير عديدة بشأن تعذيب القوات الأمنية الروسية للأربعة محتجزين المشتبه بهم.

وردا على سؤال من صحفي أشار إلى الإصابات الواضحة التي ظهرت على المشتبه بهم في قاعدة المحكمة وفيديوهات التعذيب، قال بيسكوف: "سوف أترك هذا السؤال بدون إجابة".