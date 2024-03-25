عضو بمجلس الاحتياط الاتحادي يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال العام الحالي

قال أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياط الاتحادي لشيكاغو وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة 3 مرات خلال العام الحالي في ضوء تراجع معدل التضخم.

وقال جولسبي، في مقابلة مع خدمة ياهو فاينانس الإخبارية، اليوم الإثنين، إن وجهة نظره تتفق مع متوسط التقديرات الصادرة في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي يومي 19 و20 مارس الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن 10 من مسئولي مجلس الاحتياط يتوقعون 3 تخفيضات للفائدة الأمريكية خلال العام الحالي، في حين يتوقع 9 مسئولين خفضين أو أقل للفائدة خلال العام الحالي.

وقال جولسبي "أنا كنت الوسط بالنسبة لهذه التوقعات"، لكنه رفض التكهن بتوقيت بدء خفض الفائدة الأمريكية".

وتابع "نحن في فترة غموض حيث يجب علينا تحقيق التوازن بين عنصري التفويض المزدوج، أي المحافظة على استقرار أسعار المستهلك مع تحقيق أقصى توظيف للقوة العاملة الأمريكية".

يذكر أن مجلس الاحتياط أبقى على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي خلال اجتماع الأسبوع الماضي.

وقال إنه يراقب تطور التضخم عن كثب ليرى ما إذا كان سيستقر عند المستوى المستهدف وهو 2% على المدى المتوسط.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بمعدل يتفق مع تقديرات المحللين.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 0.4% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% خلال يناير الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 0.4%، وهي نفس نسبة الزيادة في يناير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.3%.

وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2% مقابل 3.1% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي خلال الشهر الماضي إلى 3.8% مقابل 3.9% خلال يناير السابق عليه في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 3.7% سنويا.