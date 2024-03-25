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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية الأردن يدعو مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على قطاع غزة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 11:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 11:58 ص

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بإقرار وقف الحرب على قطاع غزة فورا، قائلا: "يجب وقف هذه الحرب غير المبررة والعدوانية بحق الإنسانية".

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم: "إنه لا يوجد مبرر لاستمرار الحرب على غزة وحرمان الفلسطينيين من الحياة"، مؤكدا أن إسرائيل انتهكت كل صور القانون الدولي والإنساني.

وأشاد وزير خارجية الأردن بموقف الأمين العام للأمم المتحدة من الحرب الإسرائيلية على غزة، ذاكرا أن الأردن يعمل مع الأمم المتحدة دائما من أجل وقف الحرب على غزة.

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