حل الفنانان محمد رياض وطارق لطفي، مساء اليوم الاثنين، ضيفين على برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على مدار شهر رمضان عبر شاشة «MBC مصر».

وفي المرحلة الرابعة من المقلب أوقع «جلال» ضيفيه في المياه، وحاول «لطفي» الخروج منها، قائلًا: «الميا ساقعة أوي ومبعرفش أعوم».

ومازح رامز، ضيفيه بالقول: «الصراع مع الحيوان بينمي موهبة الأكشن»، وذلك بعدما دعاهما للخروج من القفص والمرور بجانب نعامتين تقفان في المكان.

وتوجه بحديثه إلى «لطفي»: «فن التعامل مع الحيوان الهدوء وعدم استفزازه، خاصة القرعة دي تستهوي النقر»، بحسب تعبيره.

وتساءل النجمان في نهاية المقلب عن المتعة من تقديم تلك النوعية من البرامج، ويضيف «رياض»: «أنا وشي كله أحمر.. أنت قضيت على مستقبلي».

وتعتمد فكرة البرنامج هذا العام على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير بينهما خلاف أو منافسة، لتنتهي الحلقة بالصلح بينهما.

ويُذاع برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» بعد الإفطار مباشرة يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة «MBC مصر».

ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، وسمية الخشاب، وباسم سمرة، وحمدي الميرغني، وأيتن عامر، وحسن شاكوش، ونجلاء بدر، وأحمد حسام ميدو، وحمادة هلال، ومحمد رياض، وباميلا الكيك، ومحمد شاهين، وحسن عسيري، وغيرهم.