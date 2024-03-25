ألمانيا: نقابة سائقي القطارات ودويتشه بان تتوصلان إلى اتفاق بخصوص الأجور

أعلنت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا (جي دي إل)، مساء اليوم الإثنين، توصلها إلى اتفاق بخصوص الأجور مع شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

ومن المنتظر أن تعلن النقابة والشركة كل على حدة في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الاتفاق قبل ظهر غد الثلاثاء.

وبهذا لم يعد ركاب شركة "دويتشه بان" مهددين بالإضرابات.

وكان الجانبان التزما الصمت حتى تم التوصل إلى اتفاق.

وكانت الشركة ورئيس النقابة كلاوس فيزليسكي أعلنا مؤخرا عن تفاؤلهما حيال التوصل إلى حل قريب للصراع بين الجانبين.

ولا يزال من غير المعروف بعد كيف يبدو الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه.

وتسعى النقابة إلى زيادة أجور السائقين وتقليل ساعات العمل، ولا تزال النقطة الشائكة في مطالبات النقابة تتمثل في تقليص ساعات الدوام الأسبوعي لعمال المناوبة من 38 ساعة إلى 35 ساعة مع عدم تغيير الأجر.

واقترح الوسطاء تخفيض ساعات العمل أسبوعيا على مرحلتين من 38 إلى 36 ساعة مع تعويض كامل الأجر بحلول عام 2028، لكن النقابة لم تقبل الاقتراح الذي قبلته الشركة، وتلا ذلك تنظيم إضرابين سببا قيودا كبيرا بالنسبة لحركة نقل الركاب.