الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نشهد مرحلة مهمة من الصراع مع إسرائيل

قال حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اللحظة الحالية مهمة جدا في الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي بعد عامين من حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية فيروز مكي: "بدأنا نشهد ملامح وقف لإطلاق النار وكلنا أمل أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي يكون تنفيذها تنفيذا دقيقا وبحسن نية حتى نصل إلى المرحلة التي نريدها جميعا".

وأشار إلى أنه لابد من توجيه التحية لمصر لأنها تحملت عبئًا كبيرًا في الفترة السابقة سواء فيما يتعلق بالمساعدات ودخولها وكذلك حجبها من الجانب الإسرائيلي عن الدخول إلى القطاع.

وأكد أن مصر اتخذت موقفًا سياسيًا واضحًا وهو الرفض الكامل القاطع للتهجير، والذي كان له أثر كبير في تغيير دفة الحوار السياسي المرتبط بالحرب، وقاد إلى اللحظة الراهنة.

ولفت إلى أنه لا يمكن إغفال دور دول أخرى كالدور القطري والتركي والسعودي، وكل الدول التي ساهمت وكذلك الولايات المتحدة صاحبة المبادرة والخطة التي طرحت على الأطراف بهذا الخصوص.

وأكد أن اعتراف نحو 160 دولة بفلسطين يشير إلى أن المجتمع الدولي يرغب في رؤية دولة فلسطينية.