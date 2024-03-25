وزير الخارجية الأردني: كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الصفدي قوله، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في عمّان، أن "لا شيء يبرر حرمان النساء والرجال والأطفال من الحصول على حقهم في الغذاء"، موضحا أن التصنيف المرحلي لسوء التغذية يؤكد أن هناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة.

وأضاف: "نقول كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة"، موضحا أن "اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية".

بدوره، أكد جوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل "الضغط" لإزالة جميع العقبات التي تعترض إيصال المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وإيجاد المزيد من نقاط إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

وأكد أنه "لن يكون هناك حل إنساني مستدام في ظل حرب دامية كالتي في غزة"، مشددا على أن "لا شيء يبرر هجمات السابع من أكتوبر واحتجاز رهائن في غزة، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ودعا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال وفوري بهدف تحقيق وقف إطلاق نار إنساني، مؤكدا أن "الحاجة ملحة" لإيقاف الحرب التي وصفها العاملون في الأمم المتحدة أنها "أسوأ الأزمات الإنسانية في العقود الأخيرة".

وأكد جوتيريش أن حجم وسرعة الموت والدمار في غزة في مستوى مختلف تماما، مشيرا إلى أن "المجاعة بدأت تصيب الفلسطينيين في غزة، في وقت نجد وعيا متزايدا في جميع أنحاء العالم بأن كل هذا يجب أن يتوقف، ويجب أن ينتهي القتال الآن، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة".

وشدد على أنه "لا يمكن التوصل إلى نهاية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال حل الدولتين"، مضيفا أنه "ينبغي أن تتحقق الاحتياجات المشروعة للأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأشار إلى أن "بديل هذا الحل سيقودنا لإطالة أمد الصراع إلى أجل غير مسمى، والذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين ويشجع التطرف في كل مكان".

ووجه جوتيريش رسالة لمن يعارض حل الدولتين، قائلا إن "عليهم أن يذكروا البديل بوضوح، وكيف سيكون المستقبل مع هذا العدد الكبير من الفلسطينيين في الداخل بدون أي إحساس حقيقي بالحرية والحقوق والكرامة، وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره".

وأشاد جوتيريش بـ"جهود الأردن لدعم خفض التصعيد في المنطقة، بما في ذلك في القدس الشرقية، وجهوده الدؤوبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".