قاد طالب روسي مسلم يعمل بدوام جزئي في قاعة "كروكوس سيتي هول" للحفلات بضواحي العاصمة موسكو، أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف القاعة، ووجههم إلى مخرج للطوارئ.



وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري، ففي الوقت الذي كان فيه الإرهابيون يطلقون النار على الضحايا، ساعد الطالب -ويدعى إسلام (15 عاما)- أكثر من 100 شخص للخروج من المبنى.



وأوضح الموقع أن إسلام لاحظ أن الحشد كان يركض إلى طريق مسدود نحو المرحاض، فبدأ في قيادة عملية الإجلاء، وكان قادرا على إخراج الناس من الممر الضيق إلى منطقة المعرض، ثم عبر مبنى المكاتب إلى الشارع.



ووصفت وكالة سبوتنيك الروسية في حسابها عبر منصة إكس (تويتر سابقا) "إسلام" بالبطل الحقيقي.



ونشرت "روسيا اليوم" لقاء مع إسلام الذي قال: "أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون"، وصرح بأنه "اتبع جميع التعليمات التي أعطيت له من قبل المعنيين".



وانتشر فيديو على منصات التواصل يظهر إسلام وهو يقود الناس للخروج من المبنى، ومع انتشار المقطع أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا والعالم العربي بشجاعة إسلام وإنقاذه أرواح قرابة 100 شخص.



واقتحم عدد من الإرهابيين مركز "كروكوس"، مساء يوم الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.



وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.



وأعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا، فيما أشارت لجنة التحقيق الروسية إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 133 شخصا.