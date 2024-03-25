تضاعف الإنتاج في مصنع للأسلحة بأيرلندا الشمالية في ظل حرب أوكرانيا

تضاعف الإنتاج في مصنع للأسلحة بأيرلندا الشمالية، ومن المقرر أن يتضاعف مجددا في ظل الحرب التي تشنها روسيا بأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاثنين.



وتقوم مجموعة "تاليس يو كيه" بتشغيل موقعين في المنطقة حيث يتم تصميم وإنتاج صواريخ عالية الدقة في مصنع بشرق بلفاست، وتجميعها النهائي في مصنع آخر بمنطقة كروسجار، في مقاطعة داون.



كما قامت بتدريب جنود المملكة المتحدة وأوكرانيا في جنوب إنجلترا.



ويعد هذا جزءا من العمليات الأوسع نطاقا لمجموعة "تاليس" الفرنسية في 68 دولة حول العالم، التي تشمل تصنيع بطاقات "وحدة تعريف المشترك" للهواتف المحمولة، والأمن السيبراني، والفضاء والطيران، والأعمال الأمنية، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع.