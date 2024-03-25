وزير الطاقة في بوركينا فاسو: واجادوجو وموسكو بصدد التوقيع على خارطة طريق لإنشاء محطة نووية

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قال ياكوبا جوبا، وزير الطاقة والمناجم في بوركينا فاسو، إن بلاده مقبلة على مرحلة مهمة للغاية تتعلق ببناء محطة طاقة نووية.

وقال جوبا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية نشرت اليوم الاثنين: "نحن بصدد توقيع خارطة طريق مع روسيا لإنشاء محطة نووية، ضمن اتفاقية طموحة سيتم تعديلها وتوقيعها خلال زيارتنا إلى موسكو".

ووقعت حكومة بوركينا فاسو، في 13 أكتوبر العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة ‏‏"روساتوم" النووية الحكومية الروسية، لبناء محطة للطاقة النووية في البلاد.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات بين بوكينا فاسو وروسيا. وصرّح وزير دفاع بوركينا فاسو كاسوم كوليبالي في أغسطس العام الماضي بأن بلاده تشتري الأسلحة من روسيا وبـ"أسعار جيدة" وهي مهتمة بمواصلة هذا التعاون.

وأضاف أنه لا يوجد حديث عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده.

وفي يناير الماضي، أعلنت بوركينا فاسو بشكل رسمي وصول مجموعة من الجنود الروس من المقاتلين السابقين ضمن مجموعة «فاجنر» إلى البلاد ووصفتهم بـ«المدربين».

وفي يناير الماضي، سلمت روسيا شحنة قمح تزن 25ألف طن من القمح، تبرعت بها إلى بوركينا فاسو.