سعد العود في ليالي الأوبرا الرمضانية

تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن سهراتها الرمضانية حفلا للمغني والعازف سعد العود وفرقته، والذي يشارك لأول مرة بالفعاليات، وذلك في التاسعة والنصف مساء الأربعاء 27 مارس على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية التي يؤديها سعد العود بأسلوبه الخاص، منها: لا مش أنا اللي أبكي، كل ده كان ليه، في يوم وليلة، يا دنيا يا غرامي، توبة، شغلوني، كنت فين، من قد ايه كنا هنا، مضناك، امتى الزمان، مشغول عليك مشغول، غالي عليّا، سواح، على حسب وداد، زي الهوى، العيون السود، أهواك، حنين، الليلة الكبيرة، أمل حياتي.

يذكر أن سعد العود تميز في الغناء العربي والعزف على آلة العود؛ ما أدى لاقتران اسمه بها وقدم هذا اللون الفني بمختلف اللهجات، وسعى لإحياء كلاسيكيات الموسيقى العربية وتقديمها برؤيته الخاصة محافظا على هويتها الشرقية، إلى جانب مزيج جمع الموسيقى المعاصرة وآلة العود والتي لاقت الإعجاب والاستحسان.