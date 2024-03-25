مطار العريش يستقبل 48 طن مساعدات إغاثية من الجزائر إلى قطاع غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الإثنين، طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من دولة الجزائر.

وأكد مصدر في شمال سيناء، وصول الطائرتين إلى مطار العريش بحضور عبد العزيز بن علي الشريف، سفير الجزائر في القاهرة.

وصرح السفير الجزائري، في بيان له اليوم الإثنين، إن طائرتي المساعدات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطائرتين قادمتين من مطار بوفاريك العسكري الجزائري ضمن الجسر الجوي الجزائري الذي وجه رئيس الدولة بتسييره إلى مطار العريش الدولي لصالح قطاع غزة.

وأضاف "الشريف"، أن الطائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية بمساعدات ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري، بحمولة 48 طنًا تمثلت في "مواد غذائية، تمور، حبوب جافة، عجائن، وحليب الأطفال".

وكان الهلال الأحمر الجزائري، قال في بيان له، إنه بأوامر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، شرع الهلال الأحمر الجزائري في شحن 150 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر القاعدة العسكرية بوفاريك بولاية البليدة، وأن العملية ستكون عبر جسر جوي مكون من ثمانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية تصل تباعًا إلى مطار العريش.