استطلاع: غالبية الألمان مستعدون لزيادة أسعار اللحوم مقابل الرفق بالحيوان

أعربت غالبية المستهلكين في ألمانيا في استطلاع للرأي، عن استعدادهم لتحمل زيادة في أسعار اللحوم مقابل ضمان رعاية أفضل للحيوانات.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن 58% ممن شملهم الاستطلاع على استعداد لإنفاق المزيد من الأموال إذا تم استيفاء معايير أعلى في رعاية الحيوانات.

وذكر 25% آخرون أنهم غير مستعدين لذلك، ولم تحدد 17% موقفها من الأمر.

ويختلف الاستعداد لزيادة الأسعار مقابل المزيد من رعاية الحيوانات بناء على المجموعة المستهدفة، حيث كان الرجال (31%) والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 44 عاما (28%) أكثر ميلا لرفض زيادة الأسعار مقارنة بالنساء والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما (20% لكل منهما).

كما أن هناك فوارق كبيرة في الاستعداد بناء على الدخل، حيث كان المستهلكون الذين يبلغ صافي دخل أسرهم 3 آلاف يورو أو أكثر أكثر انفتاحا بشكل ملحوظ على زيادة الأسعار (67%) من أولئك الذين يتراوح دخلهم بين 1500 و3 آلاف يورو (56%) أو أقل (49%).

وشارك في الاستطلاع ما يقرب من 11 ألفا و400 شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

وتتطابق نتيجة هذا الاستطلاع تقريبا مع استطلاع آخر تم إجراؤه حول نفس الموضوع قبل عام ونصف، والذي أبدى فيه 59% من الألمان استعدادا لزيادة الأسعار، بينما رفض ذلك 23% آخرين، ولم تحدد 17% من الذين شملهم الاستطلاع موقفها.

وتعتزم سلاسل المتاجر الكبرى ومتاجر الخصم عرض منتجات لحوم ذات مستويات تصنيف أرقى من حيث تربية الحيوانات، والتي تتطلب استيفاء معايير أعلى مثل توفير مساحة أكبر للحيوانات وإمكانيات للتحرك في الهواء الطلق.

ولضمان ذلك يتعين على العديد من المزارعين الاستثمار في إعادة تجهيز مزارعهم على نحو يضمن استيفاء هذه المعايير.

ومن المتوقع أن يترتب على ذلك زيادة أسعار اللحوم في الأسواق.