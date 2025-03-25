«عفا الله عما سلف» الخطيب يعلن إنهاء خصومته مع مرتضى منصور

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أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي عن إنهاء خصومته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا يبدأ بالآية القرآنية التي تقول...

بسم الله الرحمن الرحيم

«فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» ..صدق الله العظيم

وأضاف البيان نقلا على لسان الخطيب "أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور، وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي".

وأكد محمود الخطيب "سنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة.. وعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ".