الغرف التجارية: زيادة 30% بأسعار كعك العيد عن العام الماضي رغم انخفاض الخامات

قال الدكتور مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار كعك العيد تشهد زيادة في الوقت الراهن على الرغم من انخفاض جميع أسعار الخامات، سواء السكر والدقيق والنشا والزيت، مؤكدا أن جميع الخامات والمنتجات ومستلزمات الحلويات أرخص من العام الماضي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «هنا الوطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» أن «الأسعار أعلى من العام الماضي بنسبة 30%»، متابعا: «فرق الزيادة برستيج والوضع العام واسم وسمعة المحل لازم يعلي السعر، شيء طبيعي في الشعب المصري».

ولفت إلى انخفاض أسعار الدقيق المستخدمة في صناعة الحلويات من 1200 جنيه إلى 940 جنيهًا، ومن 1000 جنيه إلى 850 جنيها، بالإضافة إلى تراجع سعر الزيت من 1000 جنيه إلى 800 جنيه، وانخفاض سعر السكر من 60 جنيها إلى 29 جنيها هذا العام.

وعزا الزيادة البالغة 30% إلى «الموسم»، موضحا أن الإقبال لا يزال قائما لكنه أقل، فالزبائن الذين اعتادوا طلب 60 أو 40 أو 30 كيلو؛ يكتفون بشراء 10 أو 15 كيلو بسبب ارتفاع الأسعار.