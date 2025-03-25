وزيرا الأوقاف والإسكان يبحثان التعاون المشترك

بحث الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.

وهنأ الشربيني وزير الأوقاف بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مثمِّنًا التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من المجالات؛ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته، أعرب الأزهري، عن سعادته باللقاء، مشيدًا بالتعاون بين الوزارتين في مختلف الملفات المشتركة، وموجهًا الشكر للمهندس شريف الشربيني على سرعة توجيهه ببحث جميع المنازعات وتسويتها بين الجهات التابعة للوزارتين.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المثمر بين الوزارتين؛ بما يسهم في دعم المشروعات التي تخدم المواطنين وتحسِّن جودة الحياة، وتتيح الاستغلال الأمثل للموارد والأصول.