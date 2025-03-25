الأونروا: أكثر من مليون شخص معرضون لخطر تركهم بدون طرود غذائية في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مليون شخص معرضون لخطر تركهم بدون طرود غذائية في غزة.

وقالت الأونروا، في منشو ر على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن أكثر من مليون شخص في غزة معرضون لخطر تركهم بدون طرود غذائية، إذا لم يُسمح بدخول الإمدادات، وفقًا لموقع مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة

وأضافت أن الحصار المستمر يزيد الأزمة الإنسانية سوءا، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الحصار.

وكانت الأونروا، أعلنت أمس الاثنين، نزوح 124 ألف شخص خلال أيام فقط في غزة.

وأنهت إسرائيل، وقف إطلاق النار مع حماس الأسبوع الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي تسببت في استشهاد مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.