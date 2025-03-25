نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية في شارع الجيش بحي الأميرية

أجرى الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية بشارع الجيش ومتفرعاتة بنطاق حى الأميرية، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى، وذلك بحضور المهندسة صبره سويلم، رئيس الحى، ومدير الطرق والأجهزة المعنية والمعاونة.

ووجه فوزى، اليوم الثلاثاء، بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف لباقي الشوارع المدرجة فى مشروعات الرصف وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية، وفقاً للجدول الزمني المحدد بما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشار نائب المحافظ إلى المرور على مكاتب البريد بنطاق حى الأميرية بهدف الاطمئنان على مستوى الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين فى مختلف الأنشطة والخدمات البريدية التى تقدمها المكاتب مثل صرف المعاشات وخدمات السحب والإيداع وإرسال واستقبال الحوالات البريدية إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التى تسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.